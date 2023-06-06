Про це 24 Каналу розповів командир роти батальйону "Свобода", лейтенант Нацгвардії Євген Оропай. За його словами, хоч підрив Каховської ГЕС – сумна подія, але моральний дух в українських військових на високому рівні.

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Будемо і надалі нещадно знищувати окупантів

Як наголосив Оропай, українські військові знищували, знищують і будуть знищувати російських окупантів. Ненависть до загарбників – на найвищому рівні.

Жодні негативні події цього не змінять, а лише посилять це відчуття. Руки не опускаються, а злість на ворога лише посилюється.

Моральний дух на високому рівні. Думаю, що Росію можна нескінченно ненавидіти. Вона вкотре показує, що є країною-терористом. Там постійно шукають виправдання. Цього разу теж брешуть, що це не вони підірвали Каховську ГЕС,

– зауважив військовий.

Дивіться розмову з Євгеном Оропаєм на ютубі 24 Каналу

Поведінка Росія є абсолютно неадекватною. Зрозуміло, що саме окупанти знищили Каховську ГЕС, адже вже упродовж тривалого часу її контролювали.

Впевнений, що мої побратими та усі військові мене підтримають. В нас є одна злість – на окупанта. Не треба зараз розфокусовуватися. Ми робимо все можливе, щоб ворог не прийшов і не панував на нашій землі, де живуть наші діти та сім'ї,

– наголосив військовий.

Зверніть увагу! Чи вплине знищення Каховської ГЕС, яку підірвали окупанти, на Запорізьку АЕС та контрнаступ ЗСУ – читайте в матеріалі 24 Каналу.

Підрив Каховської ГЕС: коротко