Про це 24 Каналу розповів командир роти батальйону "Свобода", лейтенант Нацгвардії Євген Оропай. За його словами, хоч підрив Каховської ГЕС – сумна подія, але моральний дух в українських військових на високому рівні.
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Будемо і надалі нещадно знищувати окупантів
Як наголосив Оропай, українські військові знищували, знищують і будуть знищувати російських окупантів. Ненависть до загарбників – на найвищому рівні.
Жодні негативні події цього не змінять, а лише посилять це відчуття. Руки не опускаються, а злість на ворога лише посилюється.
Моральний дух на високому рівні. Думаю, що Росію можна нескінченно ненавидіти. Вона вкотре показує, що є країною-терористом. Там постійно шукають виправдання. Цього разу теж брешуть, що це не вони підірвали Каховську ГЕС,
– зауважив військовий.
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Поведінка Росія є абсолютно неадекватною. Зрозуміло, що саме окупанти знищили Каховську ГЕС, адже вже упродовж тривалого часу її контролювали.
Впевнений, що мої побратими та усі військові мене підтримають. В нас є одна злість – на окупанта. Не треба зараз розфокусовуватися. Ми робимо все можливе, щоб ворог не прийшов і не панував на нашій землі, де живуть наші діти та сім'ї,
– наголосив військовий.
Підрив Каховської ГЕС: коротко
- В ніч на 6 червня російські загарбники підступно підірвали Каховську ГЕС. Відомо, що деяку територію Херсонщини вже підтопило. До прикладу, в Новій Каховці плавали лебеді.
- Україна скликає Радбез ООН та очікує оцінки російського теракту від МАГАТЕ та ЄС. Росія має відповісти за свій черговий воєнний злочин.
- Натомість окупанти також скликають Радбез ООН та нахабно звинувачують у всьому Україну.