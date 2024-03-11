За час до подрыва дамбы на Каховскую ГЭС зашла группа российских спецназовцев, – Буданов

Россияне на рассвете 6 июня 2023 года взорвали Каховскую ГЭС. Глава украинской разведки рассказал, что там происходило сразу перед трагедией.

В документальном фильме "Война за море: От Днепра до Крыма" Кирилл Буданов сказал, что делали россияне на станции за час до подрыва, пишет 24 Канал.

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Что происходило на ГЭС перед подрывом

К подрыву Каховской ГЭС причастна 205-я отдельная мотострелковая казачья бригада сухопутных войск российской армии, которая тогда контролировала гидроэлектростанцию.

Ориентировочно за час до подрыва дамбы приехала группа специального назначения, зашла на объект, проверила готовность заминированной дамбы к подрыву. По радиолинии был передан сигнал подразделению, которое находилось непосредственно возле дамбы и на ней, об эвакуации. Другие подразделения, кстати, которые были дальше, не были об этом предупреждены. Далее группа осуществила подрыв и покинула район,

– рассказал Кирилл Буданов.

В результате циничных действий россиян только на подконтрольном Украине правом берегу погибло 32 человека, на левом берегу затопления было больше, однако оккупанты жертв не считали.

Генеральный директор ЧАО Укргидроэнерго Игорь Сирота заметил, что станцию построили с расчетом на ядерный удар. Он пояснил, что для подрыва Каховской ГЭС надо было знать места, куда заложить сотни килограмм взрывчатки. То есть оккупанты однозначно должны были готовиться к теракту.

"Есть факт – это чисто террористический акт, который привел к техногенной катастрофе, экоциду и человеческим жертвам. Если хотели сделать район затопления и этим сорвать какую-то высадку речного десанта – это не оправдывает такие методы", – заверил Буданов.

В фильме объяснили, что планы россиян взорвать ГЭС, чтобы помешать наступлению Украины на Юге, провалились. Ведь после трагедии Вооруженные Силы Украины только увеличили активность, результативность и успешность действий.

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