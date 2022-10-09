Об этом 24 каналу рассказал правозащитник и соучредитель общественной организации КрымSOS Алим Алиев. Он отметил, что крымские татары вынуждены ехать с полуострова из-за мобилизации в российскую армию.

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Оккупанты будут искать виновных среди крымчан

Алиев отметил, что захватчики очень активно продолжают "охоту на ведьм" во временно оккупированном Крыму.

Теперь с этим мостом точно будут искать виновных. И снова найдут, условно, крымских татар или украинцев,

– сказал правозащитник.

По его словам, на протяжении нескольких месяцев оккупанты постоянно пытаются найти кураторов в Киеве, от которых крымчане получают задание и пытаются предпринимать какие-то действия на полуострове.

Крымские татары выезжают из Крыма из-за мобилизации

Алиев подчеркнул, что в последние две недели российские оккупанты очень активно раздавали повестки на полуострове, в основном – крымским татарам. Затем они объявили, что якобы закончили мобилизацию.

Абсолютное большинство крымских татар, конечно, не пошли в ряды армии оккупанта. Поэтому очень многие крымские татары начали выезжать из Крыма,

– заявил соучредитель общественной организации КрымSOS.

Он отметил, что в Крыму сейчас остаются дети, пожилые люди и женщины. Ведь мужчины снова, как в 40-е годы, уезжают с полуострова, чтобы их не мобилизовывали на войну против своей страны.

Что известно о мобилизации в оккупированном Крыму

Во временно оккупированном Крыму до 21 сентября проходила скрытая мобилизация. Пока известно, что почти 160 военных уже погибли.

Все действия оккупантов в Крыму свидетельствуют о том, что "мобилизацию" на полуострове они готовили заранее. Запланированные мероприятия направлены на максимальное привлечение мужского крымскотатарского населения к войне против Украины.

После объявления диктатором Путиным мобилизации в России больше повесток получают представители нацменьшинств. Не обошло это и этнических жителей временно оккупированного Крыма – крымских татар.

Кстати – российский пропагандист нашел виновного в подрыве Крымского моста: смотрите видео