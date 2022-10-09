Про це 24 каналу розповів правозахисник та співзасновник громадської організації КримSOS Алім Алієв. Він зауважив, що кримські татари змушені їхати з півострова через мобілізацію до російської армії.

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Окупанти будуть шукати винних серед кримчан

Алієв зазначив, що загарбники дуже активно продовжують "полювання на відьом" у тимчасово окупованому Криму.

Зараз із цим мостом точно будуть шукати винних. І знову знайдуть, умовно, кримських татар або українців,

– сказав правозахисник.

За його словами, впродовж декількох місяців окупанти постійно намагаються знайти кураторів у Києві, від яких кримчани отримують завдання й намагаються робити якісь дії на півострові.

Кримські татари виїжджають із Криму через мобілізацію

Алієв наголосив, що в останні два тижні російські окупанти дуже активно роздавали повістки на півострові, здебільшого – кримським татарам. Потім вони оголосили, що нібито закінчили мобілізацію.

Абсолютна більшість кримських татар, звісно, не пішла до лав армії окупанта. Тому дуже багато кримських татар почали виїжджати з Криму,

– заявив співзасновник громадської організації КримSOS.

Він зауважив, що в Криму зараз залишаються діти, люди похилого віку та жінки. Адже чоловіки знову, як у 40-ві роки, виїжджають із півострова, аби їх не мобілізовували на війну проти своєї ж країни.

Що відомо про мобілізацію в окупованому Криму

У тимчасово окупованому Криму до 21 вересня проходила прихована мобілізація. Наразі відомо, що майже 160 військових уже загинули.

Всі дії окупантів у Криму свідчать про те, що "мобілізацію" на півострові вони готували заздалегідь. Заплановані заходи спрямовані на максимальне залучення чоловічого кримськотатарського населення до війни проти України.

Після оголошення диктатором Путіним мобілізації в Росії найбільше повісток отримують представники нацменшин. Не оминуло це й етнічних мешканців тимчасово окупованого Криму – кримських татар.

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