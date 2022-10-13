Российская теория подрыва Крымского моста: Макарук объяснил, где наврала российская ФСБ
В России заявили, что якобы нашли причастных к подрыву Крымского моста – говорят, что это произошло из-за фуры, набитой взрывчаткой, а "организовали" все украинские спецслужбы. Однако эксперты заметили, где в этой версии ложь.
Об этом 24 каналу сказал общественный деятель, военнослужащий ВСУ и спикер InformNapalm Михаил Макарук. Он отметил, что фотографии фуры и ее "рентгены" есть так называемые колеса-упыри, которые "исчезают".
К теме Китайские СМИ насмехаются над заявлениями российской ФСБ о "расследовании" взрыва на Крымском мосту
Кроме того, на фото видно, что нет никакого проседания . Макарук говорит, что россияне взяли типичный чертеж фуры и сделали из этого "рентген".
ФСБ обнародовала фото и "рентген" фуры, вызвавшей взрыв на Крымском мосту
Но мы видим еще одну интересную вещь – если смотреть на это фото, то заметно боковые трубы (планки) у багажника, хотя на рентгене их нет. Также нет размещения защитных стальных планок под баллонами. Поэтому ФСБшники страдают оккультовыми науками и создали "колеса-упыри",
– заявил спикер InformNapalm.
Военный добавил, что работники ФСБ еще запустили видео с места взрыва на Крымском мосту и специалисты заметили, что этот взрыв был не таким.
Макарук заверил, что всем понятно, что ФСБшники сами взорвали мост, чтобы сделать деэскалацию, к которой они давно готовились. "Ведь ракетный удар такой силы внезапно не сделается — нужно было подвести ракеты, собрать разведданные и задать траектории", — добавил он.
Где в версии по подрыву Крымского моста наврала ФСБ: видео
Спикер InformNapalm объяснил, что Кремль кормит "гимн*м" свою аудиторию уже 8 лет, поэтому люди уже не разбираются в том. "Итак, в России может "зайти" любой вымысел, потому что они же говорят, что Украина — это "государство-террорист". Это тотальная пропаганда", — подытожил он.
По его мнению, скоро Крымский мост полностью упадет и тогда начнется интересная вещь на оккупированном полуострове.
Что известно о взрыве на Крымском мосту
- Около 6 часов утра 8 октября на Керчинском мосту прогремел взрыв. Часть конструкции буквально обрушилась в воду. Вспыхнул масштабный пожар. Предварительно, российские СМИ сообщили, что в результате взрыва повреждено около 1,3 километра железнодорожного полотна.
- В России заявили, что внутри грузовика была взрывчатка. Интересно, что накануне в Кремле неоднократно уверяли, что тщательно проверяют все заезжающие на мост транспортные средства. И вообще мост охраняют под водой, над водой и якобы как только можно.
- В ОП заявили, что взрыв на Крымском мосту произвели сами россияне. Михаил Подоляк отметил, что ФСБ при поддержке НПК в последнее время пытались давить на руководство Минобороны и Генштаба России.
- В то же время, заместитель председателя совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал подрыв Крымского моста "террористическим актом и диверсией". Кроме того, он начал говорить о "уничтожении" Украины.
- А российские правоохранители 12 октября официально рассказали главе следственного комитета России свою версию взрыва на Крымском мосту. Заявили, что все вроде бы организовали украинские спецслужбы.