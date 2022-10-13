Российская теория подрыва Крымского моста: Макарук объяснил, где наврала российская ФСБ

В России заявили, что якобы нашли причастных к подрыву Крымского моста – говорят, что это произошло из-за фуры, набитой взрывчаткой, а "организовали" все украинские спецслужбы. Однако эксперты заметили, где в этой версии ложь.

Об этом 24 каналу сказал общественный деятель, военнослужащий ВСУ и спикер InformNapalm Михаил Макарук. Он отметил, что фотографии фуры и ее "рентгены" есть так называемые колеса-упыри, которые "исчезают".

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Кроме того, на фото видно, что нет никакого проседания . Макарук говорит, что россияне взяли типичный чертеж фуры и сделали из этого "рентген".



ФСБ обнародовала фото и "рентген" фуры, вызвавшей взрыв на Крымском мосту

Но мы видим еще одну интересную вещь – если смотреть на это фото, то заметно боковые трубы (планки) у багажника, хотя на рентгене их нет. Также нет размещения защитных стальных планок под баллонами. Поэтому ФСБшники страдают оккультовыми науками и создали "колеса-упыри",

– заявил спикер InformNapalm.

Военный добавил, что работники ФСБ еще запустили видео с места взрыва на Крымском мосту и специалисты заметили, что этот взрыв был не таким.

Макарук заверил, что всем понятно, что ФСБшники сами взорвали мост, чтобы сделать деэскалацию, к которой они давно готовились. "Ведь ракетный удар такой силы внезапно не сделается — нужно было подвести ракеты, собрать разведданные и задать траектории", — добавил он.

Где в версии по подрыву Крымского моста наврала ФСБ: видео



Спикер InformNapalm объяснил, что Кремль кормит "гимн*м" свою аудиторию уже 8 лет, поэтому люди уже не разбираются в том. "Итак, в России может "зайти" любой вымысел, потому что они же говорят, что Украина — это "государство-террорист". Это тотальная пропаганда", — подытожил он.

По его мнению, скоро Крымский мост полностью упадет и тогда начнется интересная вещь на оккупированном полуострове.

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