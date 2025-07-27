Здание исчезло за секунды: в немецком Дуйсбурге взорвали 63-метровую высотку

В воскресенье, 27 июля, в одном из районов немецкого Дуйсбурга снесли 63-метровое высотное здание. Для этого осуществили контролируемый взрыв.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Spiegel.

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Как происходил снос дома в Дуйсбурге и для чего?

Так, для сноса 63-метровой многоэтажки использовали около 300 граммов взрывчатки и 600 детонаторов. Снос готовили в течение нескольких месяцев. Как отмечают местные власти, все прошло успешно.

Высотка в Дуйсбурге упала за считанные секунды: смотрите видео

Многоквартирный дом в районе Хоххайде был одним из шести оригинальных высотных зданий, также известных как так называемые "белые гиганты". Два "гиганта" снесли несколько лет назад – в 2019-м и 2021-м годах.

Хотя в доме, который снесли сейчас, и было 160 квартир, высотка стояла абсолютно пустой с июля 2020 года. Снос зданий является частью проекта городского редевелопмента, направленного на то, чтобы сделать нестабильный район более привлекательным. Власти хотят снести высотки с большим количеством свободных и труднодоступных квартир, а участок перепланировать.

Известно, что снос третьего "белого гиганта" пока станет последним. Дело в том, что остальные многоэтажки и квартиры в них находятся в частной собственности.

К слову, несколько недель назад в Тбилиси фасад аварийного здания обвалился на прямо людей. К сожалению, в результате инцидента есть погибшие и травмированные. Вероятно, причиной стало естественное разрушение конструкции.