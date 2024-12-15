В России нашли "виновного" в подрыве начальника "Еленовки" в Донецке и показали кадры оттуда

Во временно оккупированном Донецке 9 декабря взорвали машину начальника Еленовской колонии Сергея Евсюкова. В России уже нашли "виновного".

Также появились кадры с места происшествия. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на росСМИ.

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Кто "виноват" в подрыве начальника "Еленовки"

В российских СМИ распространяют информацию, что якобы виновник подрыва Евсюкова задержан.

Ссылаясь на ФСБ, российские пропагандисты утверждают, что в гибели начальника "Еленовки" виноват житель Донецка. Он якобы на камеру признался, что "установил контакт с украинскими спецслужбами и взорвал человека".

Россияне также показали кадры самого взрыва и вероятной закладки взрывчатки. По некоторым данным, речь идет о 150 – 200 граммах в тротиловом эквиваленте.

Момент подрыва Евсюкова в Донецке: смотрите видео

Напомним, что в результате инцидента коллаборационист погиб, а его жена осталась без ноги и находится в тяжелом состоянии. Как известно, она работает в так называемом оккупационном "МВД".