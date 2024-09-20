"Троянский конь" в Ливане: Израиль 15 лет готовил операцию по подрыву пейджеров, – ABC News

На днях в Ливане посреди дня одновременно взорвались тысячи пейджеров. Эту операцию Израиль готовил по меньшей мере 15 лет.

Об этом пишет ABC News со ссылкой на источник в американской разведке. В подготовке операции участвовали подставные компании, связанные с офицерами израильской разведки.

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Израиль годами готовился к подрыву пейджеров в Ливане

Подставные компании были прикрытием для настоящего производителя пейджеров. Более того, некоторые работники предприятий даже не знали, на кого они на самом деле работают. Одной из таких компаний была зарегистрированная в Будапеште фирма BAC Consulting.

Согласно контракту, эта фирма должна была производить пейджеры под брендом тайваньской компании Gold Apollo. Однако представитель венгерского правительства заявил изданию, что BAC Consulting была лишь "торговым посредником" и не производила ничего на территории страны.

По данным источников, в пейджеры было заложено одну-две унции взрывчатки и дистанционный переключатель для запуска взрыва. Разведка США считает такие операции слишком опасными для гражданских, поэтому не использует в своей практике.

Как пишет The New York Times, использовать пейджеры для связи вместо мобильных телефонов члены "Хезболлы" начали еще несколько лет назад. Издание отмечает, что в подобном решении Израиль увидел "шанс".

Отмечается, что вышеупомянутая компания BAC Consulting имела обычных клиентов, для которых она производила обычные пейджеры. Но единственным клиентом, который, как пишет NYT, "действительно был важным", была "Хезболла", пейджеры для которых были сделаны отдельно.

На фоне этого Государственное агентство национальной безопасности Болгарии заявило, что проверяет зарегистрированную в Софии компанию, которая якобы была подставным юрлицом для изготовления пейджеров для "Хезболлы". Там добавили, что в стране не было проведено никаких таможенных операций с товарами, о которых идет речь.

Впоследствии норвежская Полиция безопасности (PST) заявила о начале "предварительного расследования информации, которая появилась" в СМИ, в отношении владельца болгарской компании – им якобы оказался гражданин Норвегии. Пока ни подтверждений, ни комментариев по этому поводу обнародовано не было.

По 17 сентября известно о 12 погибших и 2 800 раненых. Тогда по всей стране взрывались пейджеры членов "Хезболлы". И пейджеры, и портативные радиостанции были закуплены 5 месяцев назад. Вероятно, в устройства взрывчатку заложила внешняя разведывательная служба Израиля "Моссад".