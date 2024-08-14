Подрыв "Северного потока": Германия выдала ордер на арест украинца
Немецкая прокуратура выдала ордер на арест по делу о подрыве газопроводов "Северных потоков" - разыскивают украинца Владимира З.
Об этом сообщил ряд немецких СМИ, среди них ARD і Die Zeit. Отмечают, что украинец, которого разыскивали власти ФРГ, до сих пор жил в Польше. Он был инструктором по дайвингу.
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"Федеральный прокурор Германии Йенс Роммель выдал первый ордер на арест по делу о подрыве газопроводов "Северных потоков" – разыскивают украинца Владимира З", – говорится в сообщении.
В этом деле подозрения получили еще двое граждан Украины, которые, по данным следствия, участвовали в подрывах, вероятно, как водолазы – прикрепляли взрывчатку к газопроводам.
Прокуратура не комментирует информацию об ордене
В то же время Bild со ссылкой на заявление пресс-секретаря пишет, что Федеральная прокуратура Германии не комментирует сообщения СМИ о выдаче этим органом ордера на арест украинца, которого подозревают в причастности к подрыву российского газопровода "Северный поток" в 2022 году.
"Я прошу вашего понимания, что мы не комментируем сообщения СМИ, а также принципиально не комментируем ордер на арест", – отметила пресс-секретарь.
Что известно о подозреваемых
По данным расследователей, все трое путешествовали по Балтийскому морю на немецкой парусной яхте "Андромеда" в сентябре 2022 года.
Немецкие следователи предполагают, что последнее известное место жительства Владимира З. было в городе к западу от Варшавы. Вернулся ли он сейчас в Украину – неизвестно. Предполагают, что сейчас мужчина скрывается.
Немецкие прокуроры обращались к польским властям с европейским ордером на арест, надеясь, что подозреваемого можно будет арестовать. Однако Польша не арестовала Владимира.