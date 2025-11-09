Украинец, которого арестовали по делу о "Северных потоках", в критическом состоянии, – омбудсмен

Гражданин Украины Сергей Кузнецов, которого арестовали по делу о подрыве российских газопроводов "Северные потоки", сейчас находится в критическом состоянии. Ранее мужчина объявлял голодовку в тюрьме.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца.

К теме Украинца подозревают в подрыве "Северных потоков": что о нем рассказали адвокаты

Что известно о состоянии Сергея Кузнецова?

Дмитрий Лубинец отметил, что встретился с Галиной Кузнецовой – женой Сергея Кузнецова, которого арестовали в Италии по подозрению в причастности к подрыву газопроводов "Северный поток".

Женщина рассказала, что Сергей продолжает голодовку и имеет критическое состояние здоровья. Именно поэтому эта ситуация требует немедленных действий, и я взял ее под личный контроль,

– отметил омбудсмен.

Он отметил, что уже сделал конкретные шаги, в частности направил официальные письма от своего имени в Министерство иностранных дел Украины, Министерство юстиции Италии, Вице-президента Европарламента Пины Пичерно, Омбудсмена Италии и региона Лацио Марино Фарделли, Национального гаранта прав лиц, лишенных личной свободы.

Лубинец подчеркнул, что содержание украинца в колонии строгого режима при ненадлежащих условиях недопустимо и противоречит Конвенции о защите прав человека и основных свобод. Он призвал итальянскую сторону обеспечить соблюдение прав Кузнецова.

Почему Сергея Кузнецова подозревают в подрыве "Северных потоков"?