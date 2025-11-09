Украинец, которого арестовали по делу о "Северных потоках", в критическом состоянии, – омбудсмен
- Сергей Кузнецов, арестован по делу о подрыве "Северных потоков", находится в критическом состоянии из-за голодовки.
- Омбудсмен Дмитрий Лубинец обратился с официальными письмами в международные инстанции, призывая обеспечить соблюдение прав Кузнецова.
Гражданин Украины Сергей Кузнецов, которого арестовали по делу о подрыве российских газопроводов "Северные потоки", сейчас находится в критическом состоянии. Ранее мужчина объявлял голодовку в тюрьме.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца.
Что известно о состоянии Сергея Кузнецова?
Дмитрий Лубинец отметил, что встретился с Галиной Кузнецовой – женой Сергея Кузнецова, которого арестовали в Италии по подозрению в причастности к подрыву газопроводов "Северный поток".
Женщина рассказала, что Сергей продолжает голодовку и имеет критическое состояние здоровья. Именно поэтому эта ситуация требует немедленных действий, и я взял ее под личный контроль,
– отметил омбудсмен.
Он отметил, что уже сделал конкретные шаги, в частности направил официальные письма от своего имени в Министерство иностранных дел Украины, Министерство юстиции Италии, Вице-президента Европарламента Пины Пичерно, Омбудсмена Италии и региона Лацио Марино Фарделли, Национального гаранта прав лиц, лишенных личной свободы.
Лубинец подчеркнул, что содержание украинца в колонии строгого режима при ненадлежащих условиях недопустимо и противоречит Конвенции о защите прав человека и основных свобод. Он призвал итальянскую сторону обеспечить соблюдение прав Кузнецова.
Почему Сергея Кузнецова подозревают в подрыве "Северных потоков"?
Сергея Кузнецова задержали в Италии в конце августа 2025 года. Мужчину арестовали на основании европейского ордера по подозрению, что он якобы выполнял координационную функцию на борту яхты "Андромеда", а также был ее командиром.
Во время судебного заседания Кузнецов отверг обвинения, заявив, что на момент подрыва трубопроводов находился в Украине. Итальянская сторона хочет экстрадировать мужчину в Германию, чтобы там состоялось судебное заседание по делу о "Северных потоках".
А 6 ноября стало известно, что 49-летний украинец объявил голодовку в итальянской тюрьме. Кузнецов требует уважения к своим основным правам: нормальное питание, чистая окружающая среда, достойные условия содержания и равное отношение, в частности относительно свиданий с семьей и доступа к информации.
Стоит отметить, что Сергей Кузнецов не единственный, кого подозревают в подрыве "Северных потоков" в 2022 году. В Польше проходил суд над Владимиром Журавлевым, которого подозревали в закладке взрывчатки на газопроводах в Балтийском море.
Мужчина обвинения отвергает и утверждает, что узнал об инциденте из новостей. В конце концов польский суд освободил его из-под стражи и отказал в экстрадиции в Германию.