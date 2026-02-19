ЦРУ знало о плане подрыва "Северных потоков" и одобрило это, – Spiegel

В 2022 году на Подоле в Киеве состоялась закрытая встреча между представителями Центрального разведывательного управления США и украинскими специалистами по диверсионным операциям. Тогда американской стороне якобы представили замысел подрыва газопроводов "Северный поток".

Об этом пишет немецкое издание Spiegel со ссылкой на источники в Украине.

Как в Украине могли планировать подрыв "Северных потоков"?

Один из собеседников издания утверждает, что после первого контакта стороны еще несколько раз обсуждали детали возможной операции. По его словам, реакция американцев сначала была одобрительной – мол, идея выглядела осуществимой, и никаких возражений тогда не прозвучало.

Во время следующих консультаций, как отмечают источники, представители ЦРУ якобы подали сигнал, который украинская сторона восприняла как поддержку. Участники переговоров даже предполагали, что США могут присоединиться финансово.

Spiegel отмечает, что эти данные могут свидетельствовать: Вашингтон мог знать о намерениях еще на раннем этапе и сначала не выступал против. В то же время, согласно немецкому расследованию, впоследствии позиция США изменилась – Украину якобы предупредили о необходимости свернуть операцию.

В самом Центральном разведывательном управлении такие утверждения категорически отвергли. Там заявили, что информация об их осведомленности является "полностью и абсолютно ложной".

Ранее, в 2024 году, The Wall Street Journal писала, что план подрыва "Северного потока" мог возникнуть в 2022 году во время неформальной встречи группы влиятельных украинских военных и бизнесменов в одном из баров. По версии издания, реализацию якобы осуществили, использовав обычную прогулочную яхту и открытые морские карты.

Также сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский сначала дал согласие на реализацию замысла. Однако позже нидерландская военная разведка MIVD якобы обнаружила подготовку операции и передала информацию американской стороне. После этого США проинформировали Германию.

По данным WSJ, американцы обратились в офис Зеленского с призывом прекратить действия, а глава государства поручил тогдашнему главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному остановить процесс. В то же время, как утверждает издание, этот приказ не был выполнен.

Что известно о деле подрыва "Северных потоков"?