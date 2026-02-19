Про це пише німецьке видання Spiegel із посиланням на джерела в Україні.

Один зі співрозмовників видання стверджує, що після першого контакту сторони ще кілька разів обговорювали деталі можливої операції. За його словами, реакція американців спершу була схвальною – мовляв, ідея виглядала здійсненною, і жодних заперечень тоді не пролунало.

Під час наступних консультацій, як зазначають джерела, представники ЦРУ нібито подали сигнал, який українська сторона сприйняла як підтримку. Учасники переговорів навіть припускали, що США можуть долучитися фінансово.

Spiegel зазначає, що ці дані можуть свідчити: Вашингтон міг знати про наміри ще на ранньому етапі й спочатку не виступав проти. Водночас, згідно з німецьким розслідуванням, згодом позиція США змінилася – Україну начебто попередили про необхідність згорнути операцію.

У самому Центральне розвідувальне управління такі твердження категорично відкинули. Там заявили, що інформація про їхню поінформованість є "повністю і абсолютно неправдивою".

Раніше, у 2024 році, The Wall Street Journal писала, що план підриву "Північного потоку" міг виникнути у 2022 році під час неформальної зустрічі групи впливових українських військових і бізнесменів в одному з барів. За версією видання, реалізацію нібито здійснили, використавши звичайну прогулянкову яхту та відкриті морські карти.

Також повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський спершу дав згоду на реалізацію задуму. Однак пізніше нідерландська військова розвідка MIVD нібито виявила підготовку операції й передала інформацію американській стороні. Після цього США поінформували Німеччину.

За даними WSJ, американці звернулися до офісу Зеленського із закликом припинити дії, а глава держави доручив тодішньому головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному зупинити процес. Водночас, як стверджує видання, цей наказ не був виконаний.

Що відомо про справу підриву "Північних потоків"?