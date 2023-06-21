Что "не так" с кадрами взорванных "Северных потоков": немецкие журналисты объяснили

В сентябре 2022 года были взорваны два российских газопровода в Балтийском море. Немецкие журналисты показали, как выглядят "Северные потоки" сейчас, и акцентировали на интересной детали.

До сих пор соответствующие службы расследуют взрывы на "Северных потоках". Не так давно СМИ сообщали, что российские военные корабли были замечены вблизи газопроводов за несколько дней до этого. В то же время в RTL, немецком издании, констатировали, что оба подрыва были совершены разными путями.

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Место после подрыва – "чистое"

Как отметил репортер, взрыв на газопроводе Nord Stream 2 по масштабу был намного меньше, чем на трубе – Nord Stream 1.

Однако интересно то, что эксперты говорят о подрыве труб якобы с помощью заложенной заранее взрывчатки. Проблема этой версии в том, что если бы это действительно было правдой, то вблизи взорванных газопроводов можно было увидеть больше обломков – в частности бетона, металла и других материалов.

На кадрах видно, что обе трубы лежат на практическом чистом морском дне.

Дрон делает эксклюзивные снимки разрушенного трубопровода. Впечатляет, что нет больших следов взрывчатки, также никаких частей не валяется вокруг – трубопровод разделен пополам "относительно чисто",

– написали в RTL.

Как выглядят "Северные потоки" через месяцы после подрыва: смотрите видео

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Напомним, что посол Германии в Польше Томас Баггер признал, что строительство "Северных потоков" было ошибкой: "Это не означает, что все решения, принятые таким образом, – правильные. И я последний человек, который сказал бы, что немцы всегда принимают правильные решения".

Отметим, что Украина неоднократно говорила о том, что эти трубы, посредством которых Россия хочет совершать транзит газа в Европу, могут быть политическим инструментом влияния.