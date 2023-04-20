Пропагандисты запаниковали и эвакуировали всех сотрудников. Правда, это произошло только через сутки после того, как подозрительный предмет оказался в помещении. Это подтверждает видео, обнародованное российскими телеграммами-каналами.
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Указывается, что статуэтку уже проверили специалисты, но взрывного устройства внутри посылки они не нашли. До этого она больше суток пролежала в пункте выдачи.
Специалисты проверили статуэтку: смотрите видео
Российский пропагандист Антон Красовский, призвавший убивать украинских детей, а также закрывать украинцев в домах и сжигать там живьем, стал беспокоиться о своей жизни. Он пожаловался, что уже не может ходить по улицам города, как было раньше. Красовский признался, что боится, что ему могут подложить противопехотную мину прямо в подъезде его дома.
Поднимался сейчас домой пешком по лестнице и на разбитой лестнице своей инстинктивно высматривал "лепестки". Вот бумажка какая-то зеленая, обломок бутылки, этикетка. Не знаю, смогу ли я теперь когда-нибудь мирно не смотреть под ноги,
– написал он.
Следует отметить, что ранее Красовский призвал "топить в Тисине" и "сжигать в домах" украинских детей.
Что известно о ликвидации Татарского
- 2 апреля коллаборант по Донбассу и российский пропагандист Владлен Татарский погиб после взрыва в Санкт-Петербурге. Бомбу в заведение, где пропагандист проводил мероприятие, принесла Дарья Трепова.
- Взрывчатка находилась в статуэтке, которую она вручила Татарскому. Последний сам настойчиво попросил в гости в зале внести подарок, хотя она словно в шутку сказала: "А что, если там бомба?".
- Дарью Трепову арестовали в два месяца. Девушке предъявили обвинения по двум статьям: теракт, совершенный группой лиц, и незаконное ношение взрывных устройств.