Пропагандисти запанікували та евакуювали всіх співробітників. Щоправда, сталося це лише через добу після того, як підозрілий предмет опинився у приміщенні. Це підтверджує відео, яке оприлюднили російські телеграм-канали.

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Зазначається, що статуетку вже перевірили фахівці, але вибухового пристрою усередині посилки вони не знайшли. До цього вона понад добу пролежала у пункті видачі.

Цікаво! Раніше у мережі показали фото статуетки з бомбою всередині, від вибуху якої загинув російський пропагандист-"воєнкор" Владлен Татарський. Імовірно, в порожнину всередині погруддя був вставлений підривник.

Фахівці перевірили статуетку: дивіться відео

Російський пропагандист Антон Красовський, який закликав вбивати українських дітей, а також закривати українців в хатах і спалювати там живцем, став непокоїтися про своє життя. Він поскаржився, що вже не може ходити вулицями міста, як було раніше. Красовській зізнався, що боїться, що йому можуть підкласти протипіхотну міну просто в під'їзді його будинку.

Підіймався зараз додому пішки сходами і на розбитих сходах своїх інстинктивно видивлявся "пелюстки". Ось папірець якийсь зелений, уламок пляшки, етикетка. Не знаю, чи зможу я тепер колись мирно не дивитися під ноги,

– написав він.

Варто зазначити, що раніше Красовський закликав "топити у Тисині" та "спалювати в будинках" українських дітей.

Що відомо про ліквідацію Татарського