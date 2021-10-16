Подрывает суверенитет Украины, – США осудили российскую перепись населения в Крыму

Россия устроила перепись населения включая оккупированные территории Крыма и Севастополя. Соединенные Штаты Америки осудили такие действия.

Ведь это направлено на то, чтобы подорвать независимость Украины. Соответствующее заявление сделал представитель Государственного департамента США Нед Прайс.

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Соединенные Штаты осудили всероссийскую перепись населения в Крыму

США в очередной раз выразили поддержку Украине в борьбе против российской агрессии.

Штаты решительно осудили проведение российской переписи в оккупированном Крыму. В Госдепе назвали это очередной попыткой подорвать независимость, суверенитет и целостность Украины.

Также представитель ведомства в конце своего твита добавил хэштег #CrimeaIsUkraine (Крым – это Украина – 24 канал).

Многие в твиттере поддержали позицию Соединенных Штатов. Под сообщением Неда Прайса было оставлено десятки комментариев. Один из пользователей написал, что ни одна демократическая страна в здравом уме не должна поддерживать аннексию территорий с целью деколонизации.

Всероссийская перепись населения: что об этом известно

МИД Украины накануне официально заявило, что проведение российской переписи населения на временно оккупированных территориях Крыма является недружественным актом в отношении нашего государства.

Данные: Википедия

Россия планировала провести масштабную перепись населения еще в октябре 2020 года. Впрочем из-за пандемии ее начало перенесли на апрель 2021 года.

Основной этап состоится с 15 октября по 14 июля 2021 года. Впервые перепись пройдет и в онлайн-формате.

На проведение мероприятия из бюджета выделили 32 миллиарда рублей.

Кремль также поручил провести перепись и на территории временно оккупированного Крыма. В Евросоюзе осудили такое решение. И призвали Россию прекратить все нарушения международного права на полуострове.

Текст публикации Неда Прайса

Соединенные Штаты осуждают российскую перепись населения в оккупированном Крыму как еще одну попытку подорвать независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины. #КрымУкраина