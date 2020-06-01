14 мая вблизи оккупированного Докучаевска произошел трагический инцидент. Женщина подорвалась на мине. Пострадавшая ползком добралась до нашего опорного пункта, где ей оказали всю необходимую помощь.

Характер поранень – мінно-вибухова травма і ампутація стопи – говорить про те, що жінка, швидше за все, підірвався на міні ПМН-2. Про це йдеться у відеоблозі Informnapalm на 24 каналі.

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Такі боєприпаси вироблялися в СРСР і зараз перебувають на озброєнні російської армії. Україна свого арсеналу радянських протипіхотних мін позбулася. Такі випадки використання заборонених міжнародними конвенціями мін терористичними військами РФ відбувається вже понад 6 років.

Так, для прикладу, 29 січня 2020 року українська делегація при ОБСЄ поінформувала місії країн-учасниць про використання російськими збройними формуваннями на Донбасі заборонених міжнародними конвенціями протипіхотних мін.

Ігор Лоссовський, заступник постійного представника України при міжнародних організаціях у Відні, заявив, цитую: "Ми висловлюємо наше рішуче засудження та обурення з приводу використання російськими окупаційними силами протипіхотних мін".

Ці знаряддя війни невибіркової дії вбивають та ранять переважно безневинних та беззахисних мирних жителів, особливо дітей. Ми наголошуємо, що Україна не є ані полігоном для випробувань нової російської зброї, ані місцем для утилізації старої,

– підкреслив він.

Дипломат наголосив, що невинні цивільні особи "не повинні бути заручниками такої безвідповідальної та безжальної політики Росії".

Які заборонені міни використовує Росія

Заступник очільника місії України при ОБСЄ також продемонстрував присутнім іноземним делегаціям презентацію на тему використання російськими окупаційними силами на Донбасі протипіхотних мін російського виробництва. Зокрема, було наведено приклад використання протипіхотної міни направленої дії МОН-50, яка була виявлена 21 березня 2016 року в районі міста Попасна в Луганській області.



Міни, які виявили біля Попасної виробляють в Росії / Фото Укрінформ

Як свідчить маркування, міна була вироблена у 2003 році на заводі "Полімер" у місті Чапаєвськ Самарської області РФ.

Також російські збройні формування активно застосують на сході України іншу протипіхотну міну російського виробництва – ПМН-2. Український дипломат навів фото двох таких мін, які були виявлені 16 травня 2019 року біля Красногорівки в Донецькій області.



Міни ПМН-2, які виявили біля Красногорівки / Фото Укрінформ

11 червня 2019 року співробітники СБУ виявили ще 9 таких протипіхотних мін поблизу Мар'їнки, що у Донецькій області.

Ще один тип протипіхотних мін, які використовують на Донбасі російські збройні формування – ПОМ-2. Український дипломат поінформував іноземні делегації країн-учасниць про конкретні заводи на території РФ, які займаються виготовленням цих типів протипіхотних мін.

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Протипіхотні міни ПМН-2 та ПОМ-2 досі перебувають на озброєнні російських збройних сил. При цьому, їх використання заборонено відповідно до Оттавської конвенції від 3 грудня 1997 року. Україна підписала цю Конвенцію в 1999 році та ратифікувала її у 2005 році.

До 2011 року Україна знищила всі протипіхотні міни під міжнародним наглядом. Натомість РФ відмовилася підписати конвенцію про заборону протипіхотних мін і продовжує використовувати під час бойових дій.

30 вересня 2018 року в окупованій Горлівці сталася велика трагедія. На протипіхотній міні в лісопосадці біля нульового блокпоста російських бойовиків підірвалися четверо дітей. Троє з них загинули на місці, а один із наймолодших хлопчиків попав у шпиталь із пораненнями.

Черговий "злив" доказів у мережі

Засновник міжнародної волонтерської спільноти InformNapalm Роман Бурко на своїй фейсбук-сторінці тоді звернув увагу, що росіяни завезли на окупований Донбас багато заборонених Оттавською конвенцією протипіхотних мін.

Друзі, більшість з вас уважно слідкує за подіями на Донбасі і ви, мабуть, чули, що 30 вересня 2018 в окупованій Горлівці... Опубліковано Roman Burko Середа, 3 жовтня 2018 р.



На підтвердження цих слів волонтер представив архів фото, опублікованого російським найманцем за 2 місяці до трагедії з підривом дітей у Горлівці.

На цьому фото бойовик терористичної організації "ДНР", громадянин РФ Руслан Псеуш, демонстрував чергові поставки нових російських протипіхотних мін на Донбас із приписом до фото: "ПМН много нє биваєт".



Допис Руслана Псеуша у соцмережі "ВКонтакте" / Скриншот з відео

Терористам не шкода українських дітей, які бавляться у посадках та полях Донбасу. Росіяни перетворили окуповану територію на суцільну заміновану зону.

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Що з цим можна зробити, крім "занепокоєння", яке шостий рік висловлюють високопосадовці на міжнародних майданчиках? Об'єктивно: поки ці території окуповані, нам залишається тільки намагатись вести просвітницьку роботу серед дітей та дорослих