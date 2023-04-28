Подрыв "Северных потоков": Вооруженные силы Дании подтвердили сенсационную деталь

Осенью 2022 года мир потрясла новость о подрыве "Северных потоков". Зафиксировали утечку газа. Сразу началась появляться информация, что это – российский теракт. Вооруженные силы Дании заявили о загадочном российском судне.

Ранее СМИ сообщали, что российские военные корабли находились вблизи газопроводов "Северный поток – 1" и "Северный поток – 2" за считанные дни до взрывов. Теперь вооруженные силы Дании рассказали детали.

Обратите внимание На связанной с "Северным потоком" яхте обнаружили следы взрывчатки, – NYT

Говорится, что российский корабль СС-750 находился у "Северного потока" за четыре дня до подрыва труб. Судно страны-террористки зафиксировал датский патрульный катер. Он находился на дежурстве недалеко от острова Борнхольм в Балтийском море.

Более того, СС-750 удалось сфотографировать. В то же время доступ к фотографиям закрыт. Все потому, что фотографии являются частью разведывательной работы. В то же время, факт нахождения российского судна за считанные дни до взрывов Вооруженные силы Дании подтверждают.

Подрывы труб "Северных потоков" – акт терроризма

Россия пыталась запугать Европу перед наступлением зимы. Утечка газа и повреждение "Северных потоков", по мнению страны-террористки, должны были посеять панику среди европейцев. В Офисе Президента тогда назвали утечку газа – терактом, который спланировала Россия.

Следует заметить, что все планы страны-террористки провалились. Европа спокойно пережила зиму, никто не замерз без российского газа.