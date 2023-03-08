Смещение акцентов: что не так с "украинским следом" в подрыве "Северных потоков"

Западные СМИ сообщили, что за взрывами на российских "Северных потоках" стоит "проукраинская группа". Однако такая версия выглядит довольно странно.

Такое мнение 24 Каналу выразил политолог Андрей Вигиринский. В частности, издание The New York Times опубликовало материал о взрывах на газопроводах в Балтийском море.

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По данным издания, новые разведданные США свидетельствуют о причастности к диверсии "проукраинской группы", в состав которой входили противники президента России Владимира Путина.

При этом, по информации журналистов, к инциденту на газопроводах могли быть не причастны власти Украины. Мол, диверсантами могли быть частные лица, среди которых могли быть как россияне, так и украинцы.

Реакция россиян

Как отметил Вигиринский, россиянам такая версия не понравилась.

"В стране-агрессоре продолжают настаивать на том, что за взрывами на "Северных потоках" стоят "американские и англосаксонские спецслужбы", – отметил политолог.

Более того, по его словам, российские пропагандисты высмеяли версию издания The New York Times.

Андрей Вигиринский прокомментировал новую информацию о подрыве "Северных потоков": смотрите видео

Конструктивная позиция Запада

Как отметил Вигиринский, лучшей позицией в этой ситуации является именно та, которую продемонстрировали официальные лица США и Германии.

Представители этих стран заявили, что будут опираться только на официальные отчеты досудебного расследования. Все остальное, даже если это слив информации из материалов дела – пока не имеет значения,

– сказал политолог.

Он отметил, что вряд ли эти обнародованные данные могут повлиять на отношения Киева и Берлина. Ведь канцлер Германии Олаф Шольц сам гордится тем, как быстро и оперативно его страна смогла избавиться от зависимости от российских энергоносителей.

Смещение акцентов ответственности

Вигиринский считает, что гражданские лица не могли провести столь сложную операцию на газопроводах.

Вероятнее всего, речь идет действительно об определенных спецслужбах, имеющих соответствующие технические средства и специалистов, чтобы реализовать такую задачу. Это могут быть необязательно российские спецслужбы, а, например, представители дружественных к Украине государств,

– отметил политолог.

Однако в статье The New York Times акценты смещаются таким образом, что подрывы на "Северных потоках" – это не инициатива стран на государственном уровне. Соответственно, в этом нельзя обвинить ни одну спецслужбу или правительство.

"То есть, главный месседж – что это (подрыв газопроводов – 24 Канал) не было частью государственной политики какой-либо из стран", – сказал Вигиринский.

Почему версия издания неубедительна

Политолог добавил, что версия американской газеты получается довольно странной.

"Итак, речь идет не о межгосударственном конфликте, а об определенной группе людей, которая по зову души, используя собственные финансовые ресурсы, реализовала такой "казус" на газопроводах. И их, мол, ищут", – отметил Вигиринский.

Он отметил, что такой вариант – совершенно неубедительный.

Бессмысленно звучит, что можно 2 нити газопровода – стратегического инфраструктурного объекта – взорвать, используя яхту и подручные средства,

– сказал политолог.

Он иронически добавил, что, безусловно, "каждый второй аквалангист с сертификатом из Египта" способен на такие действия.

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