Подсанкционная жена Козака полностью сменила имя, – журналист

Гражданская жена нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака Наталья Лавренюк полностью сменила фамилию, имя и отчество. Именно на нее в феврале 2021 года СНБО наложил санкции.

Информацию о смене имени Натальей Лавренюк обнародовал журналист проекта "Схемы". Он обнародовал соответствующие скриншоты из Федеральной налоговой службы России.

Кстати Госизмена и покушение на разграбление: у Венедиктовой завершили следствие в отношении Медведчука и Козака

Лавренюк стала Жучковой

Как предполагает Максим Савчук, Лавренюк сменила имя для того, чтобы избежать санкций. Теперь ее имя Жучкова Светлана Петровна. В реестре налоговой полностью совпадают данные о месте и дате рождения, паспорте и времени его выдачи. Впрочем, раньше эти данные принадлежали Наталье Лавренюк, а теперь – Светлане Жучковой.

Данные о Лавренюк-Жучковой в налоговой России / Коллаж с фейсбук-страницы Максима Савчука

Что известно о Наталье Лавренюк? Совсем мало, поскольку она непубличная особа. Это гражданская жена Тараса Козака, на которую записана львиная часть его бизнеса и имущества. У Лавренюк российское гражданство. Журналистам "Схем" удалось ее найти только через проверку различных реестров Украины и России и с помощью источника, который имеет доступ к базе АС "Российский паспорт". Источник: 24 канал

Санкции против Козака и Лавренюк: главное

СНБО в феврале 2021 ввела санкции против Тараса Козака, Виктора Медведчука и их жен.

По информации СМИ, санкции против жены Медведчука Оксаны Марченко и гражданской жены Козака Натальи Лавренюк ввели из-за того, что они являются владелицами Новошахтинского нефтеперерабатывающего завода в Ростовской области, который финансировал боевиков.

В начале мая Ирина Венедиктова подписала подозрения народным депутатам от ОПЗЖ – куму Путина Виктору Медведчуку и его соратнику Тарасу Козаку. Их подозревают в совершении госизмены и покушении на разграбление нацресурсов во временно оккупированном Крыму.

Печерский районный суд Киева дал разрешение на задержание казака. Ранее его уже объявили в розыск.



Санкции СНБО против Козака и Медведчука / инфографика 24 канала

Полный текст публикации Максима Савчука

Смотрите, какой замечательный "антисанкционный ход" (я так себе это объясняю).

Лавренюк Наталья Николаевна стала Жучковой Светланой Петровной))

Гражданской жене Тараса Козака, которая попала под украинские санкции, российская налоговая полностью сменила фамилию, имя и отчество.

Дата получения паспорта – та же. Но теперь – Светлана Петровна.