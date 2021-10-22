Подсанкционные контрабандисты снова в действии: ГБР разоблачило возобновление потоков
Источник:ГБР
Большинство лиц, попавших в так называемый "список контрабандистов" СНБО, возобновили свою деятельность. Они перераспределили контрабандные потоки и привлекли новых юридических лиц.
22 октября 2021 года Государственное бюро расследований провело ряд обысков по месту жительства контрабандистов и их подельников. Контрабандисты активизировались на территории Одесской, Киевской областей и города Киева.
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Контрабандисты снова "в игре"
Следователи установили, что большинство подсанкционных контрабандистов летом возобновили свою деятельность. В частности, чтобы снова возить контрабандные товары вне таможенного контроля, они перераспределили потоки.
Следователи ГБР провели ряд обысков
По оперативной информации, для восстановления схем контрабандисты привлекли к своей деятельности новых юридических лиц, не вошедших в санкционные списки. ГБР получило доказательства причастности к преступной схеме должностных лиц Государственной таможенной службы и лиц, в отношении которых наложены санкции.
Обыски у контрабандистов, которые возобновили деятельность: смотрите видео
Изъяты черновые записи, мобильные телефоны, планшеты, флешки, которые имеют значение для расследования уголовного дела.
Кроме того, ГБР будет инициировать проведение во взаимодействии с иностранными правоохранительными органами ряда совместных мероприятий по установлению активов указанных лиц за рубежом.
Санкции СНБО против контрабандистов: главное
- Владимир Зеленский после заседания СНБО заявил, что 2 апреля впервые в истории государства ввели персональные санкции против главных украинских контрабандистов.
- По словам президента, контрабанда – это экономический терроризм против Украины.
- Уже на заседании Совета нацбезопасности и обороны 15 апреля приняли новый пакет санкций против людей, которых связывают с контрабандой.