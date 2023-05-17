Подсанкционный Дубинский через своих людей влияет на миллионные закупки для медицины

В этом году для Киевского областного онкологического диспансера должен быть поставлен аппарат однофотонной эмиссионной компьютерной томографии AnyScan S стоимостью 44,53 миллиона гривен или 1,21 миллиона долларов. Победителем тендера, объявленного коммунальным предприятием "База специального медицинского снабжения", стала компания "УМТ+".

Как пишет "Наші гроші", этот тендер вызывает подозрения в завышении цены.

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Издание обращает внимание на то, что в апреле 2021 года аналогичный аппарат AnyScan S был приобретен для Одесского областного онкологического диспансера. Поставщиком также являлась "УМТ+". Но для Одессы система КТ стоила на 42% дешевле в долларах, чем для Киева, – 23,89 миллиона гривен или 856 тысяч долларов.

Госудитслужба проверяет тендер на основании выявленных ею признаков нарушения закона»,

– пишут "Наші Гроші".

Издание указывает на причастность к подобным сделкам нардепа Александра Дубинского, который прошел в парламент от "Слуги народа", а ныне находится под санкциями Минфина США.

Дело в том, что нетипичная активность "Базы спецмедснабжения" началась во второй половине 2022 года, когда ее возглавил Владимир Тимофийчук.

Владимир Тимофийчук – это депутат Киевского областного совета от партии "Слуга народа", который до выборов сотрудничал с программой "Дубинизмы" Александра Дубинского на канале 2+2,

– объясняют "Наші гроші".

Если с 2016 года, от основания Prozorro, и до февраля 2022 года "База спецмедснабжения" объявила закупок на 4,85 миллиона гривен, то с ноября 2022 года – уже на 211,72 миллиона гривен. Две крупнейшие касались услуг питания для "Киевского областного онкологического диспансера" и "Киевской областной клинической больницы".

Тимофийчук, как пишет издание, не единственный человек в Киевоблсовете, связанный с Дубинским. На выборах 2020 года в облсовет баллотировалось сразу пять кандидатов – бывших сотрудников Департамента журналистских расследований группы "1+1 медиа". Прошли трое:

Игорь Колтунов,

Мария Киселева, Владимир Тимофийчук.

Из них Мария Киселева возглавляет сегодня в Киевоблсовете комиссию по вопросам здравоохранения.

Напомним, санкции против Александра Дубинского Минфин США ввел в январе 2021 года за причастность к сети зарубежного влияния, связанной с Россией. Его обвиняли в умышленном распространении прокремлевских нарративов.