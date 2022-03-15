Подсанкционный миллиардер Абрамович прилетел в Москву

Подсанкционный миллиардер Роман Абрамович прилетел в Москву. Это произошло после санкций против богатых россиян, в том числе против него самого.

Соответствующую информацию обнародовали СМИ 15 марта. Предварительно известно, что Абрамович прилетел из Стамбула.

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Абрамович прилетел в Россию

Российский миллиардер Роман Абрамович прибыл в Москву во вторник (говорится о 15 марта – 24 канале), когда правительство Испании конфисковало активы, принадлежащие богатым российским богачам, а ЕС запретил экспорт предметов роскоши,

– говорится в сообщении.

По данным сервиса Flightradar24, 14 марта самолет Романа Абрамовича вылетел из аэропорта имени Бен-Гуриона в Тель-Авиве. После короткой посадки в Стамбуле самолет отправился в Москву.

Более того, самого Абрамовича сфотографировали в понедельник в VIP-зоне аэропорта в Израиле.

Кстати, против Абрамовича Великобритания ввела санкции как и против 7 других российских бизнесменов.

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