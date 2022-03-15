Відповідну інформацію оприлюднили ЗМІ 15 березня. Попередньо відомо, що Абрамович прилетів зі Стамбулу.

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Абрамович прилетів у Росію

Російський мільярдер Роман Абрамович прибув до Москви у вівторок (мовиться про 15 березня – 24 канал), коли уряд Іспанії конфіскував активи, що належать багатим російським багатіям, а ЄС заборонив експорт предметів розкоші,

– мовиться у повідомленні.

За даними сервісу Flightradar24, 14 березня літак Романа Абрамовича вилетів з аеропорту імені Бен-Гуріона у Тель-Авіві. Після короткої посадки у Стамбулі літак вирушив у Москву.

Ба більше, самого Абрамовича сфотографували у понеділок у VIP-зоні аеропорту в Ізраїлі.

До речі, проти Абрамовича Велика Британія запровадила санкції як й проти 7 інших російських бізнесменів.

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