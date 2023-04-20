В Киевской области может подтопить 3 района: предупреждают об опасности

В Киевской области и дальше будут держаться подтопления. Возможно даже частичное затопление приусадебных участков.

В Укргидрометцентре предупредили, что в результате пропуска весеннего половодья через Киевскую ГЭС, на реке Днепр в Вышгородском, Броварском и Бориспольском районах будет содержаться затопление пойменных территорий. Таков прогноз на 20 – 21 апреля.

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Отмечается, что возможно частичное затопление низких участков садово-дачной застройки, приусадебных участков в ряде приречных населенных пунктов. Уровень опасности оценивают как второй.

Какая ситуация по регионам

Сейчас в Украине остаются подтопленными 1 тысяча 665 домохозяйств:

Черниговская – 488,

Днепропетровская – 354,

Кировоградская – 323,

Киевская – 213,

Черкасская – 162,

Полтавская – 107,

Волынская – 18.

Среди них – 378 домов. В Днепропетровской области – 220, Кировоградской – 87, Черкасской – 40, Черниговской – 29 и Полтавской – 2.

Всего в областях подтоплено 21 492 гектаров сельскохозяйственных угодий. Спасателям пришлось перевезли 168 человек. Теперь гидрологическая ситуация находится на усиленном контроле ГСЧС.

Спасатели помогают жителям Киевской области / Фото ГСЧС: