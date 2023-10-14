Подтвердились ли данные об украинцах в плену ХАМАС: ответ посла

О том, что в плену ХАМАС есть граждане Украины, много писали в последнее время. Теперь стало известно правда ли это.

Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук дал комментарий журналистам о ситуации на Ближнем Востоке. По его словам, на днях пройдет эвакуация из Израиля.

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Есть ли граждане Украины в плену у боевиков и сколько их

Информация, что некоторые граждане Украины, которых считали пропавшими без вести, попали в плен в ХАМАС, не подтвердилась. А вот данные по погибшим украинцам не изменились.

К сожалению, среди жертв нападения ХАМАС на Израиль у нашего государства больше всего пострадавших. Вероятно, причина в доступных ценах на недвижимость и аренду в определенных районах – и именно их атаковали террористы.

Впрочем, среди погибших только украинский паспорт был у одного человека.

Когда будет эвакуация из Израиля

Это должно произойти в ближайшие дни. Людей повезут в Румынию – не менее 260 украинских граждан.

Сегодня выезжает 208, завтра – 52. И следующий рейс мы будем формировать на 18 октября. Это все билеты, приобретенные через посольство,

– сообщил дипломат.

На выезд из Сектора Газа в Египет ждут 240 украинских граждан. Но, по словам посла Украины в Израиле Евгения Корнийчука, "их до сих пор не удалось вывезти из-за сложной и неконтролируемой ситуации".

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В чем проблема с выездом из Газы

Сначала Израиль согласился эвакуировать людей из Сектора Газа 14 октября. Коридор в египетский Рафах должны были открыть с 12:00 до 17:00.

Вчера дали команду, было публичное заявление израильского правительства жителям Сектора Газа с севера переехать на юг, потому что там опасно. Люди приехали просто в никуда, кто-то по знакомым, кто-то прямо без крыши над головой. Без еды, без воды, без ничего. И вот в таком состоянии они остаются и сегодня,

– говорит Корнийчук.

Но в 10 утра 14 октября МИД Израиля отменил эвакуацию, хотя люди уже приехали. Два человека ранены, говорит дипломат.

Египет тоже не понимает, что делать. На Ближнем Востоке находится уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.