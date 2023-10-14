Соединенные Штаты Америки, Израиль и Египет договорились о том, чтобы иностранцы могли покинуть Сектор Газа. Информацию об этом получили журналисты.

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Стороны не будут создавать угрозы

Согласно договоренностям, иностранные граждане, оказавшиеся во время эскалации конфликта на территории Сектора Газы, смогут эвакуироваться в Египет через пункт пропуска Рафах. Это намечено на вторую половину дня 14 октября. К переговорам вроде бы привлекли Катар.

И Израиль, и ХАМАС и группа Исламистский джихад согласились не создавать угрозы и не мешать выезду иностранцев во время пересечения границы. Кроме этого, ведутся переговоры о пропуске транспорта с гуманитарной помощью для гражданского населения через этот же пункт пропуска.

В то же время, договоренность не распространяется на тех иностранцев, которые оказались в заложниках ХАМАС.

По состоянию на 15.50 на переходе стали собираться люди. Они уже ожидают пересечения границы. С той стороны их ждет помощь.

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