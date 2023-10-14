Сполучені Штати Америки, Ізраїль та Єгипет домовились щодо того, аби іноземці могли залишити Сектор Гази. Інформацію про це отримали журналісти.

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Сторони не будуть створювати загрози

Відповідно до домовленостей, іноземні громадяни, які під час ескалації конфлікту опинилися на території Сектора Гази, зможуть евакуюватися до Єгипту через пункт пропуску Рафах. Це заплановано на другу половину дня 14 жовтня. До переговорів нібито залучили Катар.

І Ізраїль, і ХАМАС та група "Ісламістський джихад" погодилися не створювати загрози та не заважати виїзду іноземців під час перетину кордону. Крім цього, ведуть перемовини про пропуск транспорту з гуманітарною допомогою для цивільного населення через цей же пункт пропуску.

Водночас домовленість не поширюється на тих іноземців, які опинилися у заручниках ХАМАС.

Станом на 15:50 на переході почали збиратися люди. Вони вже очікують на перетин кордону. З того боку їх очікуватиме допомога.

ЦАХАЛ попередив про удар по Сектору Гази