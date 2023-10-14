Посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук дав коментар журналістам стосовно ситуації на Близькому Сході. За його словами, днями відбудеться евакуація з Ізраїлю.

Дивіться також Кількість невпинно росте: скільки загиблих і постраждалих в Ізраїлі та Секторі Гази

Чи є громадяни України в полоні у бойовиків і скільки їх

Інформація про те, що деякі громадяни України, яких вважають зниклими безвісти, потрапили в полон до ХАМАС, не підтвердилась. А от дані щодо загиблих українців не змінилися.

На жаль, серед жертв нападу ХАМАС на Ізраїль наша держава має найбільше постраждалих. Імовірно, причиною є доступні ціни на нерухомість та оренду в певних районах – і саме їх атакували терористи.

Утім, серед загиблих виключно український паспорт мала лише одна людина.

Коли буде евакуація з Ізраїлю

Це має статися найближчими днями. Людей повезуть до Румунії – щонайменше 260 українських громадян.

Сьогодні виїжджає 208, завтра – 52. І наступний рейс ми формуватимемо на 18 жовтня. Це всі квитки, які придбані через посольство,

– повідомив дипломат.

Щоб виїхати із Сектора Гази, чекають 240 українських громадян. Але, за словами посла України в Ізраїлі Євгена Корнійчука, "їх досі не вдалося вивезти через складну та неконтрольовану ситуацію".