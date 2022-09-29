Кто может подтвердить трудовой стаж для назначения пенсии

Из-за активных боевых действий, эвакуации и других факторов, которые с собой принесла полномасштабная война, многие могли потерять трудовые книжки. Как известно, с помощью них можно подтвердить свой трудовой стаж для назначения пенсии. Однако теперь с этим могут помочь и свидетели.

Так, это предусмотрели дополнениями к "Порядку подтверждения имеющегося трудового стажа для назначения пенсий при отсутствии трудовой книжки или соответствующих записей в ней". По словам представителя Кабмина в Верховной Раде Тараса Мельничука, внесение новых положений было утверждено 27 сентября.

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Какие предпосылки

Для того чтобы свидетели могли подтвердить наличие трудового стажа, соответствующие документы должны быть уничтожены или повреждены в результате боевых действий. Также предпосылкой может служить то, что предприятие, учреждение, организация или их правопреемники находятся:

на временно оккупированной россией территории Украины;

на территориях, находившихся под оккупацией;

в районе проведения АТО/ООС или осуществления мер по обеспечению нацбезопасности и обороны;

в районе проведения военных действий

Следует отметить, что при этом должно быть документальное подтверждение повреждения или уничтожения документов.

Как отметил Тарас Мельничук, свидетельские показания являются основанием для внесения данных в часть персональной электронной учетной карточки застрахованного лица в Госреестр общеобязательного социального страхования. Эти записи отражают трудовую деятельность человека, в частности, за период до 1 января 2004 года.

Как еще можно подтвердить трудовой стаж

С 2004 года в Украине для выхода на пенсию внедрили страховой стаж, подтверждаемый по данным персонифицированного учета, хранящихся в Пенсионном фонде.

Кроме возможного свидетельского показания есть и другие возможности подтвердить трудовой стаж без трудовой книги или с неточными записями в ней. Так, украинцы могут предоставить в Пенсионный фонд:

справки предприятия;

выписки из приказов;

личные счета и сведения о выдаче зарплаты;

удостоверение и характеристики с места работы;

трудовые договоры и соглашения с отметками об их исполнении;

другие документы, содержащие информацию о периодах работы.

Эти документы могут быть изданы по месту работы, службы, учебы, а также архивными учреждениями. Однако, если не сохранились и они, можно подтвердить стаж членскими билетами профсоюзов. Отметим, что при этом подтверждаются периоды работы, за которые есть отметки об уплате членских взносов.

Если все письменные доказательства трудовой деятельности, которые дают право на пенсию, не сохранились, подтверждение стажа могут провести органы Пенсионного фонда на основании свидетельских показаний. Их должно быть от двух человек, которые знали бы заявителя во время совместной работы на одном предприятии, учреждении или организации.

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