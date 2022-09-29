Так, це передбачили доповненнями до "Порядку підтвердження наявного трудового стажу для призначення пенсій за відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній". Згідно зі словами представника Кабміну у Верховній Раді Тараса Мельничука, внесення нових положень затвердили 27 вересня.

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Які передумови

Для того, щоб свідки могли підтвердити наявність трудового стажу, відповідні документи повинні бути знищені чи пошкодженні внаслідок бойових дій. Також передумовою може бути те, що підприємство, установа, організація чи їх правонаступники знаходяться:

на тимчасово окупованій росією території України;

на територіях, що були під окупацією;

у районі проведення АТО/ООС або здійснення заходів із забезпечення нацбезпеки і оборони;

в районі проведення воєнних дій.

Варто зазначити, що при цьому повинне бути документальне підтвердження пошкодження чи знищення документів.

Як зазначив Тарас Мельничук, показання свідків є підставою для внесення даних до частини персональної електронної облікової картки застрахованої особи в Держреєстр загальнообов’язкового соціального страхування. Ці записи відображають трудову діяльність людини, зокрема за період до 1 січня 2004 року.

Зверніть увагу! З 2004 року в Україні для виходу на пенсію впровадили страховий стаж, який підтверджується за даними персоніфікованого обліку, що зберігаються у Пенсійному фонді.

Як ще можна підтвердити трудовий стаж

Окрім можливого показання свідків є й інші можливості підтвердити трудовий стаж без трудової книги або з неточними записами у ній. Так, українці можуть надати у Пенсійний фонд:

довідки підприємства;

виписки із наказів;

особові рахунки та відомості на видачу зарплати;

посвідчення та характеристики з місця роботи;

трудові договори та угоди з відмітками про їх виконання;

інші документи, що містять інформацію про періоди роботи.

Ці документи можуть бути видані за місцем роботи, служби, навчання, а також архівними установами. Однак якщо не збереглися і вони, можна підтвердити стаж членськими квитками профспілок. Зазначимо, що при цьому підтверджуються ті періоди роботи, за які є позначки про сплату членських внесків.

Якщо ж усі письмові докази трудової діяльності, які дають право на пенсію, не збереглися, підтвердження стажу можуть провести органи Пенсійного фонду на підставі показань свідків. Їх повинно бути від двох осіб, які знали б заявника під час спільної роботи на одному підприємстві, установі чи організації.

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