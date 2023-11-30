В СБУ сообщили, что обыски в Почаевской лавре проходят в рамках уголовного производства по причастности руководства к разжиганию национальной розни и ненависти.
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Причины обысков в Почаевской лавре
По данным следствия, представители Почаевской лавры опубликовали на сайте монастыря текст, в котором оскорбляли национальную честь и достоинство иудеев, а также разжигали религиозную рознь против представителей всех церквей, кроме УПЦ.
Кроме этого, в этой публикации клирики УПЦ МП подвергли сомнению существование Украины как суверенного государства отдельно от России.
Служба безопасности инициировала экспертизу, которая впоследствии подтвердила наличие в тексте интернет-публикации высказываний, разжигающих межнациональную рознь и ненависть.
В настоящее время продолжается расследование
Правоохранители открыли дело по статье 161 Уголовного кодекса Украины – нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, религиозной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и других признаков. В рамках уголовного производства продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления.
Все действия совершаются в пределах действующего законодательства. Отмечаем, что в своей деятельности СБУ соблюдает принцип беспристрастности к деятельности любой религиозной конфессии и уважает право каждого гражданина на свободу мировоззрения и вероисповедания, как это определено Конституцией Украины,
– отметили в СБУ.
В ведомстве добавили, что комплексные мероприятия проводят сотрудники СБУ в Тернопольской области совместно с Национальной полицией при процессуальном руководстве Тернопольской областной прокуратуры.
Российская пропаганда в лавре
- Напомним, что 28 апреля 2023 года СБУ сообщила о подозрении одному послушнику УПЦ МП из Почаевской лавры, проживавшему там с 2017 года. Он активно распространял нарративы кремлевской пропаганды, восхвалял высшее военно-политическое руководство России и пытался дискредитировать украинских защитников.
- Также в апреле верующие из Почаевской лавры во время общения с журналистами заявили, что Путин – "избранный Богом владыка". А Украина якобы заслужила ракетные обстрелы из-за Майдана.