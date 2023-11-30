В СБУ повідомили, що обшуки в Почаївській лаврі проходять у межах кримінального провадження щодо причетності керівництва до розпалювання національної ворожнечі та ненависті.

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Причини обшуків у Почаївській лаврі

За даними слідства, представники Почаївської лаври опублікували на сайті монастиря текст, в якому ображали національну честь та гідність іудеїв, а також розпалювали релігійну ворожнечу до представників усіх церков, окрім УПЦ.

Окрім цього, у цій публікації клірики УПЦ МП поставили під сумнів існування України як суверенної держави окремо від Росії.

Служба безпеки ініціювала експертизу, яка згодом підтвердила наявність у тексті інтернет-публікації висловлювань, які розпалюють міжнаціональну ворожнечу та ненависть.

Наразі триває розслідування

Правоохоронці відкрили справу за статтею 161 Кримінального кодексу України – порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, релігійної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками. У межах кримінального провадження триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.

Усі дії відбуваються в межах чинного законодавства. Наголошуємо, що у своїй діяльності СБУ дотримується принципу неупередженості до діяльності будь-якої релігійної конфесії та поважає право кожного громадянина на свободу світогляду і віросповідання, як це визначено Конституцією України,

– наголосили в СБУ.

У відомстві додали, що комплексні заходи проводять співробітники СБУ в Тернопільській області спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва Тернопільської обласної прокуратури.

Російська пропаганда у лаврі