Чтобы не было, как с "Ростовом": СМИ пишут, что Россия вывела все подводные лодки из Севастополя

Все чаще российские судна разного типа в Черном море атакуют дроны и ракеты. Очевидно, именно поэтому захватчики решили вывести из Севастополя все подводные лодки.

В среду, 20 сентября, один из крымских анонимных телеграм-каналов сообщил информацию, что является хорошим сигналом для Украины. Собственно, речь идет о том, что захватчики не держат больше в районе временно оккупированного Севастополя подлодки. Об этом сообщает 24 Канал.

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Враг переживает за флот

Если верить информационным ресурсам, то по состоянию на вечер 20 сентября на пункте базирования в Южной бухте нет ни одной подлодки.

В то же время телеграм-каналы сообщают, что все же на стоянке можно заметить у причала одно судно – субмарину "Запорожье", которую якобы "россияне захватили" в Украины.

В составе Черноморского флота России было 6 подлодок проекта 636 "Варшавянка". После ракетного удара по Севастопольском морском заводе была уничтожена подводная лодка "Ростов-на-Дону". Также Россия имеет подлодку проекта 877 "Палтус" с именем "Алроса", но после ремонта и модернизации, по определенной информации, она так и была введена в действие.

Обратите внимание! Как известно, все эти подлодки являются носителями крылатых ракет типа "Калибр", которыми враг регулярно наносит удары по нашему государству. Не исключено, что некоторые из этих суден были перебазированы в порт в Новороссийске.

Поражение "Ростова-на-Дону"