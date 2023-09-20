У середу, 20 вересня, один з кримських анонімних телеграм-каналів повідомив інформацію, що є хорошим сигналом для України. Власне, йдеться про те, що загарбники не тримають більше в районі тимчасово окупованого Севастополя підводні човни. Про це інформує 24 Канал.

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Ворог переживає за флот

Якщо вірити інформаційним ресурсам, то станом на вечір 20 вересня на пункті базування в Південній бухті немає жодного підводного човна.

Водночас телеграм-канали повідомляють, що все ж на стоянці можна помітити біля причалу одне судно – субмарину "Запоріжжя", що нібито "росіяни захопили" в України.

У складі Чорноморського флоту Росії було 6 підводних човнів проєкту 636 "Варшавянка". Після ракетного удару по Севастопольському морському заводі було відмінусовано підводний човен "Ростов-на-Дону". Також Росія має підводний човен проєкту 877 "Палтус" з ім'ям "Алроса", але після ремонту та модернізації, за певною інформацією, він так і був введений в дію.

Зверніть увагу! Як відомо, усі ці підводні човни є носіями крилатих ракет типу "Калібр", якими ворог регулярно завдає ударів по нашій державі. Не виключено, що певні з цих суден були перебазовані у порт в Новоросійську.

Ураження "Ростова-на-Дону"