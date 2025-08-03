Кремль до сих пор не отреагировал на заявление Дональда Трампа о развертывании атомных подводных лодок ближе к России. Москва ограничилась молчанием официальных структур и противоречивыми комментариями пропагандистов.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Институт изучения войны. В России до сих пор не сформировали официальной позиции относительно заявления президента США Дональда Трампа о развертывании американских атомных подводных лодок ближе к российским границам.

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Кремль до сих пор не реагирует на флотскую угрозу Трампа

Аналитики отмечают, что Кремль молчит, а вместо реакции власти появляются лишь противоречивые комментарии российских пропагандистов и отдельных чиновников. Так, заместитель председателя оборонного комитета Госдумы Дмитрий Журавлев поставил под сомнение сам факт перемещения подводных лодок США.

Зато государственные СМИ показали прибытие атомной подводной лодки "Князь Пожарский" в Североморск, назвав его "ответом" на действия США. Пропагандисты также упомянули баллистическую ракету "Орешник", которую якобы могут разместить в странах Латинской Америки, чтобы "усилить глобальное присутствие России".

Впрочем, ISW отмечает, что на фоне публичного заявления Трампа о перемещении американских подводных лодок Кремль и в дальнейшем сохраняет паузу и избегает прямого ответа на новую демонстрацию силы со стороны Вашингтона.