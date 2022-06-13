Зеленский попросил об усилении санций и оружии

Соответствующее заявление сделал президент Владимир Зеленский во время обращения к участникам American Jewish Committee Global Forum, сообщает 24 канал.

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Глава государства призвал удвоить усилия, "чтобы остановить российскую ненависть". По словам Зеленского, ненависть является движущей силой, "благодаря которой еще продолжается эта российская война против Украины и свободы".

Президент обратил внимание на российскую ненависть ко всему украинскому – к культуре и истории. Он отметил, что, несмотря на все ужасы, Украина осталась доброй и открытой страной к разным культурам.

Во время выступления Зеленский рассказал, что оккупантам нет разницы, куда они наносят ракетные удары. В частности, войска агрессора уничтожают даже русские церкви, населенные пункты, в которых столетиями проживала греческая община. Постоянные репрессии подвергаются крымским татарам.

Также кафиры ударили ракетами по Бабьему Яру. Президент напомнил и об антисемитских высказываниях глава МИД России Сергея Лаврова, вызвавших скандал.

К слову , Финляндия и Черногория предоставят Украине оборонную технику .

Зеленский отметил необходимость усиления санкций и ускорения поставок оружия, "чтобы мы смогли освободить оккупированные территории". Он сказал, что Украине нужно мощное наступательное оружие, "без которого война затягивается, а жертвы увеличиваются".

США и Великобритания обещали предоставить Украине нужное оружие

Украинские власти просят у партнеров современные системы противовоздушной обороны, чтобы защищаться от российских ракет, и тяжелое оружие, чтобы наносить удары по позициям врага.

1 июня Украина получила положительный сигнал от Соединенных Штатов Америки, одобривших 11 пакет военной помощи для нашей страны . Пакет помощи включает в себя предоставление Украине реактивных систем залпового огня HIMARS.

Эти системы способны поражать цели на расстоянии свыше 64 километров, что больше, чем любая другая артиллерийская система, находящаяся сейчас в Вооруженных Силах Украины.

Позитивные новости Украина получила 6 июня из Великобритании. Британский премьер Борис Джонсон подтвердил передачу Украине реактивных систем залпового огня M270, с высокой точностью поражающих цели на расстоянии 80 километров.

Что касается ПВО, то в начале июня канцлер Германии Олаф Шольц пообещал поставить Украине систему IRIS-T SLM. Но, к сожалению, поставки вооружения могут быть отложены вплоть до ноября – декабря .

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