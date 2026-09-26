Командир 429-й бригады беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко в эксклюзивном интервью для 24 Канала рассказал, почему Украине уже сейчас стоит готовиться к подземной логистике и какие специальные машины для этого нужны.

Почему логистику придется переносить под землю?

По словам Федоренко, развитие технологий постепенно меняет ситуацию на поле боя. В частности, будет появляться все больше систем, способных обнаруживать и уничтожать беспилотники.

Он привел в качестве примера роботизированные наземные комплексы, на которых могут устанавливаться радары и средства поражения дронов. Однако такие системы являются лишь переходным этапом.

Для того чтобы мы могли эффективно обороняться и иметь возможность создавать условия для штурмовых действий, в частности, нам необходимо максимально перенести логистику под землю,

– пояснил военный.

Создание подземной инфраструктуры – сложный и длительный процесс.

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Украине нужны специальные машины

Речь идет не об обычных экскаваторах. Федоренко пояснил, что для создания подземной логистики нужны машины, которые смогут прокладывать туннели определенного диаметра и одновременно укреплять их стенки.

Для обеспечения подземной логистики нужны машины, которые будут прокладывать туннели определенного диаметра и обладать возможностью быстрого укрепления стенок, чтобы они не обрушивались,

– сказал он.

Военный сравнил принцип работы таких машин с кротом. Природа уже демонстрирует механизм, который можно адаптировать для военных нужд. Крот не просто извлекает грунт, а формирует под землей сеть ходов и уплотняет его своим телом.

Федоренко считает, что подобный принцип можно использовать при создании специальной техники.

Россияне уже делают это вручную

Федоренко подчеркнул, что сама идея подземной логистики не нова. По его мнению, сейчас появились технологические возможности для ее более масштабной реализации. А российские военные, по его словам, уже выполняют подобные задачи вручную.

Россияне решают этот вопрос с помощью людей. Они копают с помощью людей, они уже выполняют эти задачи. У нас такой возможности нет. Нам нужно технологическое решение,

– отметил он.

Поэтому Федоренко призвал украинских производителей и представителей бизнеса работать над созданием соответствующей техники. По его убеждению, подземная логистика может стать одним из важных элементов войны будущего.