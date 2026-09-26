Командир 429 бригади безпілотних систем "Ахіллес" Юрій Федоренко в ексклюзивному інтерв’ю для 24 Каналу розповів, чому Україні вже зараз варто готуватися до підземної логістики та які спеціальні машини для цього потрібні.

Чому логістику доведеться переносити під землю?

За словами Федоренка, розвиток технологій поступово змінює ситуацію на полі бою. Зокрема, з'являтиметься дедалі більше систем, здатних виявляти та знищувати безпілотники.

Він навів як приклад роботизовані наземні комплекси, на яких можуть встановлювати радари та засоби ураження дронів. Однак такі системи є лише перехідним етапом.

Для того, щоб нам ефективно бути в обороні, мати можливості формувати передумови для штурмових дій, зокрема, нам необхідно логістику максимально спускати під землю,

– пояснив військовий.

Створення підземної інфраструктури є складним і тривалим процесом.

Повне інтерв'ю з Юрієм Федоренком: дивитися відео

Україні потрібні спеціальні машини

Мовиться не про звичайні екскаватори. Федоренко пояснив, що для створення підземної логістики потрібні машини, які зможуть робити тунелі певного діаметра та водночас укріплювати їхні стінки.

Для того, щоб забезпечити підземну логістику, треба машини, які будуть робити отвори певного діаметра і мати можливість швидкого укріплення стінок, щоб вони не завалювались,

– сказав він.

Військовий порівняв принцип роботи таких машин із кротом. Природа вже демонструє механізм, який можна адаптувати для військових потреб. Кріт не просто видобуває ґрунт, а формує під землею мережу ходів і ущільнює його своїм тілом.

Федоренко вважає, що подібний принцип можна використати під час створення спеціальної техніки.

Росіяни вже роблять це вручну

Федоренко наголосив, що сама ідея підземної логістики не є новою. На його думку, зараз з'явилися технологічні можливості для її масштабнішої реалізації. А російські військові, за його словами, уже виконують подібні завдання вручну.

Росіяни це питання вирішують людьми. Вони копають людьми, вони ці завдання вже виконують. У нас такої спроможності немає. Нам треба технологічне рішення,

– зазначив він.

Тому Федоренко закликав українських виробників і представників бізнесу працювати над створенням відповідної техніки. На його переконання, підземна логістика може стати одним із важливих елементів війни майбутнього.