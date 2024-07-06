Хотят вернуть жизнь: в Херсоне планируют построить подземные школы

Жители Херсонщины приспосабливаются к жизни под постоянными обстрелами. Так в областном центре даже готовят подземные школы для учеников, для того, чтобы дети могли хотя бы частично продолжать привычное обучение.

Об этом 24 Каналу рассказала журналистка из Херсона Евгения Вирлич, заметив, что местные жителей особенно сплотились во время оккупации. Тогда не существовало никаких официальных служб и люди были вынуждены спасаться самостоятельно.

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Что известно о подземных школах в Херсоне

Особая сплоченность местных сохранилась и после деоккупации Херсона. Хотя сейчас в городе работают все службы, помощь гражданам все равно затруднена обстрелами, поэтому люди поддерживают друг друга абсолютно всем: от медицинских материалов, до еды и воды.

Создание подземных школ также станет возможностью для населения оставаться в городе и продолжать жить. Местные власти официально объявили, что в заведении смогут учиться 900 учеников.

Впоследствии сообщили о том, что это будут две или три подземные школы для того, чтобы жизнь после обстрелов восстанавливалась, чтобы горожане могли вводить детей в школы, чтобы была хотя бы смешанная форма обучения,

– отметила журналистка из Херсона.

Начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко сообщал, что уже определено место, где построят школу. Дети в ней будут учиться в две смены. Срок строительства объекта составляет от 6 до 9 месяцев. За образец выбрали харьковский проект подземной школы.