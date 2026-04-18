Могут заезжать даже грузовики: журналистка показала впечатляющие подземные укрытия ВСУ
18 апреля, 14:52
Могут заезжать даже грузовики: журналистка показала впечатляющие подземные укрытия ВСУ

Сергей Попович
Основные тезисы
  • ВСУ создают большие сети тоннелей для защиты от обстрелов, в которые могут заезжать даже грузовики.
  • Обустроенные подземные городки имеют кухни и зоны для животных, общая протяженность тоннелей составляет около 400 метров.

Чтобы уберечься от вражеских обстрелов ВСУ копают большие сети тоннелей. В них даже могут заезжать грузовики.

Тоннели ВСУ показала журналистка "Спецкора" и "ТСН" Юлия Кириенко.

Какие тоннели копают войска ВСУ?

Кириенко показала подземные тоннели ВСУ, куда даже могут заезжать грузовики, еще и не один. Эти укрытия походят на целые подземные городки, а не на простые землянки.

Под землей обустроена большая кухня для военных, как в настоящей ресторации, живут собаки и другие любимцы.

Общая протяженность тоннелей конкретно продемонстрированного городка около 400 метров.

Как военные живут под землей: смотрите видео

