Могут заезжать даже грузовики: журналистка показала впечатляющие подземные укрытия ВСУ

Чтобы уберечься от вражеских обстрелов ВСУ копают большие сети тоннелей. В них даже могут заезжать грузовики.

Тоннели ВСУ показала журналистка "Спецкора" и "ТСН" Юлия Кириенко.

Какие тоннели копают войска ВСУ?

Кириенко показала подземные тоннели ВСУ, куда даже могут заезжать грузовики, еще и не один. Эти укрытия походят на целые подземные городки, а не на простые землянки.

Под землей обустроена большая кухня для военных, как в настоящей ресторации, живут собаки и другие любимцы.

Общая протяженность тоннелей конкретно продемонстрированного городка около 400 метров.

Как военные живут под землей

