Могут заезжать даже грузовики: журналистка показала впечатляющие подземные укрытия ВСУ
- ВСУ создают большие сети тоннелей для защиты от обстрелов, в которые могут заезжать даже грузовики.
- Обустроенные подземные городки имеют кухни и зоны для животных, общая протяженность тоннелей составляет около 400 метров.
Чтобы уберечься от вражеских обстрелов ВСУ копают большие сети тоннелей. В них даже могут заезжать грузовики.
Тоннели ВСУ показала журналистка "Спецкора" и "ТСН" Юлия Кириенко.
Какие тоннели копают войска ВСУ?
Кириенко показала подземные тоннели ВСУ, куда даже могут заезжать грузовики, еще и не один. Эти укрытия походят на целые подземные городки, а не на простые землянки.
Под землей обустроена большая кухня для военных, как в настоящей ресторации, живут собаки и другие любимцы.
Общая протяженность тоннелей конкретно продемонстрированного городка около 400 метров.
Как военные живут под землей: смотрите видео
Нацполиция разоблачила масштабную схему на закупке дров для ВСУ
Нацполиция разоблачила схемы на закупке дров для ВСУ, нанеся государству ущерб на 100 миллионов гривен.
По данным следствия, в отдельных договорах стоимость древесины для Вооруженных сил Украины была завышена на 30 – 40% от рыночной.
Подозрение получили шесть организаторов схем, а в рамках расследования проведено почти 50 обысков в 15 областях Украины.