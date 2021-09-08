Поджег и показал в соцсетях: в Мариуполе будут судить подростка за надругательство над флагом

8 сентября 2021 , 05:10
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Источник:

Донецкая областная прокуратура

Досудебное расследование в отношении несовершеннолетнего жителя Мариуполя завершено. Парня обвиняют в надругательстве над государственным символом – флагом Украины.

Речь о части 1 статьи 338 Уголовного кодекса. Наказывают за такое преступление в Украине, в зависимости от степени тяжести, штрафом до 50 необлагаемых минимумов, арестом до 6 месяцев или лишением свободы до 3 лет.

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Надругательство над флагом: за что будут судить несовершеннолетнего в Мариуполе

  • 7 августа 2021 года 17-летний парень возле школы в кустах нашел украинский сине-желтый флаг.
  • Юноша не придумал ничего лучшего и – поджег его.
  • Эти противоправные действия парень снял на камеру мобильного телефона, да еще и выложил фото в соцсети.

Прокуратура сообщила эти подробности, а также то, что следствие по делу завершено. Обвинительный акт уже пошел в суд. Заметим:

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Автор: Олесь Друкач