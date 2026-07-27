Об этом сообщила полиция Киева и Киевская городская прокуратура .
Что известно о поджоге авто в Киеве?
Первоначально полиция получила сообщение о возгорании авто. Патрульные вместе с работниками ГСЧС первыми прибыли на место происшествия.
Им удалось установить, что неизвестный мужчина молотком разбил стекло автомобиля BMW X5 и бросил в салон пластиковую бутылку с легковоспламеняющейся смесью.
В результате возгорания транспортное средство существенно повреждено. При этом травмы получил и сам поджигатель.Не пользуетесь Telegram? 24 Канал есть в WhatsApp. Подпишитесь и читайте проверенные новости
Оказалось, что автомобилем пользуется 46-летний киевлянин, работающий психологом в одной из общественных организаций.
Вскоре была установлена и личность, причастная к совершению преступления. Палием оказался 34-летний киевлянин, бывший пациент пострадавшего. Он был недоволен работой психолога.
Подозреваемый состоит на учете у врача-психиатра, а психолог, по его словам, "превращает пациентов в зомби", поэтому он осуществил "народный суд".
Фигурант задержан и вручен подозрение в умышленном уничтожении/повреждении имущества. Ему может грозить до 10 лет тюрьмы.
В настоящее время он находится под домашним арестом.
Напомним, что недавно в Киеве нетрезвый мужчина устроил стрельбу в супермаркете . 35-летний киевлянин начал конфликт с персоналом, а после этого получил пневматический пистолет и произвел выстрел в сторону охранника.