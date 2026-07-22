Об этом сообщает полиция Киева.
Что известно о стрельбе в магазине?
Правоохранители рассказали, что к ним поступило сообщение о том, что в супермаркете на улице Северной неизвестный выстрелил в сторону охранника.
На место происшествия немедленно выехали следственно-оперативная группа Оболонского управления полиции, оперативники и сотрудники полиции охраны.
Впоследствии правоохранители выяснили, что 35-летний киевлянин в нетрезвом состоянии зашел в помещение магазина и вступил в конфликт с персоналом. После этого он достал пневматический пистолет и произвел выстрел в сторону охранника.Читайте оперативные новости первыми Подпишитесь на 24 Канал в Telegram
Полицейские задержали злоумышленника в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины и изъяли орудие преступления – пневматический пистолет,
– говорится в сообщении.
Следователи уже сообщили фигуранту о подозрении по части 4 статьи 296 Уголовного кодекса Украины – хулиганство с применением предмета, специально приспособленного для нанесения телесных повреждений.
Теперь злоумышленнику грозит до семи лет лишения свободы.
35-летний киевлянин открыл огонь / Фото: Нацполиция
Криминал и чрезвычайные происшествия: последние новости
- 11 июля в Белой Церкви Киевской области неизвестный выстрелил из пневматического оружия и ранил юношу. Впоследствии стало известно, что в результате стрельбы пострадал 18-летний парень – его госпитализировали с телесными повреждениями.
- Во Львове правоохранители обнаружили в салоне автомобиля тело местного жителя с огнестрельным ранением головы. Предварительно полицейские рассматривают версию самоубийства, в настоящее время проводятся необходимые следственные действия.
- В начале июля инцидент также произошел в Одессе: мужчина взял в заложники двух человек и удерживал их в местной парикмахерской. Он не выдвигал никаких требований, однако отказывался открывать дверь. Впоследствии стало известно, что полицейским удалось проникнуть внутрь парикмахерской.