Об этом сообщает полиция Киева.

Что известно о стрельбе в магазине?

Правоохранители рассказали, что к ним поступило сообщение о том, что в супермаркете на улице Северной неизвестный выстрелил в сторону охранника.

На место происшествия немедленно выехали следственно-оперативная группа Оболонского управления полиции, оперативники и сотрудники полиции охраны.

Впоследствии правоохранители выяснили, что 35-летний киевлянин в нетрезвом состоянии зашел в помещение магазина и вступил в конфликт с персоналом. После этого он достал пневматический пистолет и произвел выстрел в сторону охранника.

Полицейские задержали злоумышленника в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины и изъяли орудие преступления – пневматический пистолет,

– говорится в сообщении.

Следователи уже сообщили фигуранту о подозрении по части 4 статьи 296 Уголовного кодекса Украины – хулиганство с применением предмета, специально приспособленного для нанесения телесных повреждений.

Теперь злоумышленнику грозит до семи лет лишения свободы.

35-летний киевлянин открыл огонь / Фото: Нацполиция

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