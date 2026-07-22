Про це повідомляє поліція Києва.
Що відомо про стрілянину в магазині?
Правоохоронці розповіли, що до них надійшло повідомлення про те, що в супермаркеті на вулиці Північній невідомий вистрелив у бік охоронця.
На місце події негайно виїхали слідчо-оперативна група Оболонського управління поліції, оперативники та співробітники поліції охорони.
Згодом правоохоронці з'ясували, що 35-річний киянин у нетверезому стані зайшов до приміщення магазину та почав конфлікт із персоналом. Після цього він дістав пневматичний пістолет і здійснив постріл у бік охоронця.У нашому Telegram – лише оперативні новини Підписуйтеся, щоб дізнаватися їх першими
Поліцейські затримали зловмисника в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та вилучили знаряддя злочину – пневматичний пістолет,
– йдеться в повідомленні.
Слідчі вже повідомили фігуранту про підозру за частиною 4 статті 296 Кримінального кодексу України – хуліганство, із застосуванням предмету, спеціально пристосованого для нанесення тілесних ушкоджень.
Тепер зловмиснику загрожує до семи років позбавлення волі.
35-річний киянин відкрив вогонь / Фото: Нацполіція
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