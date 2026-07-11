Про це повідомили у поліції Львівщини.

Що відомо про трагедію з чоловіком в авто у Львові?

Правоохоронці зазначили, що тіло чоловіка виявили 10 липня близько 17:50 на вулиці Янева у Львові в салоні автомобіля Mini Cooper. Це був львів'янин 1988 року народження, громадянин мав вогнепальне поранення.

На місці події працюють слідчо-оперативна група та інші профільні служби поліції. Правоохоронці встановлюють усі обставини події,

– наголосили у поліції.

Попередньо, поліцейські розглядають версію самогубства. Наразі тривають необхідні слідчі дії.

Нагадаємо, попередня стрілянина у Львівській області була 1 липня. Тоді колишній військовослужбовець здійснив 9 пострілів у повітря, а також погрожував зброєю дівчині.

До цього звуки пострілу чули у Львові 1 червня. Речниця поліції Львівщини Аліна Подрейко у коментарі 24 Каналу зазначала, що інформації про постраждалих осіб тоді не надходило, а на місці працювали правоохоронці.