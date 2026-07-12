Про це повідомляє пресслужба поліції Київщини.

Що сталося в Білій Церкві?

Інцидент стався 11 липня близько 19.38 на вулиці Ярослава Мудрого в Білій Церкві – до поліції звернувся неповнолітній, який повідомив, що невідомий вистрілив із пневматичної зброї та поранив юнака.

За цим фактом відомості зареєстровано до Єдиного обліку заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події Білоцерківського районного управління поліції.

Згодом стало відомо, що внаслідок стрілянини постраждав 18-річний хлопець. Його госпіталізували з тілесними ушкодженнями, медики надають необхідну допомогу.

Зараз на місці події працюють слідчо-оперативна група, ювенальні та патрульні поліцейські. Правоохоронці проводять комплекс оперативних заходів, щоб встановити особу людини, яка відкрила вогонь.

Після з'ясування всіх обставин події правоохоронці дадуть відповідну правову кваліфікацію.

Подробиці щодо інциденту також розповіли місцеві ЗМІ. Журналісти повідомили, що стрілянина сталася біля магазину АТБ, а постраждалим був хлопець на скутері.

Нагадаємо, днями інцидент також стався у Львові. Там правоохоронці виявили в салоні автомобіля тіло місцевого жителя з вогнепальним пораненням голови. Попередньо, поліцейські розглядають версію самогубства, наразі тривають необхідні слідчі дії.