В Одессе задержали фитнес-тренера, который поджигал военные машины по заказу спецслужб России

В Одесі задержали фитнес-тренера, который поджигал военные машины на территории Украины. Правоохранители обнаружили, что фигурант сотрудничал с российскими спецслужбами.

Именно от них поджигатель получал указания и инструкции по выбору цели. За выполненную работу он получал денежное вознаграждение.

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Что известно о злоумышленнике

В полиции рассказали, что фигурант сотрудничал с российскими спецслужбами и за деньги поджигал служебные авто военных.

Его разоблачили сотрудники полиции Киева в сотрудничестве с сотрудниками СБУ после поджога военной машины в столице. Впрочем, задержали злоумышленника на территории Одесской области, куда он вернулся после своего преступления.

Как выяснилось, 32-летний мужчина поддерживал тесные контакты с представителями вражеских спецслужб. От них он получил указания и инструкции по выбору потенциальной цели и после согласования поджигал авто с помощью легковоспламеняющегося вещества. За выполненный "заказ" получал денежное вознаграждение,

– сообщили правоохранители.

Во время обысков у него изъяли мобильный телефон где были переписки с представителями спецслужб России.

Фигуранту сообщили о подозрении в препятствовании законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период. Сейчас он находится под стражей, мужчине грозит до 8 лет лишения свободы.

В полиции обратились к гражданам с призывом не поддаваться на провокации вражеских спецслужб! Правоохранители отмечают, что за такую "помощь" врагу грозит заключение.

К слову, недавно в Виннице задержали иностранца, который также сотрудничал с ФСБ и подваливал машины военных. Чтобы получить дополнительную "оплату" от россиян, злоумышленник снимал поджог на камеру телефона.