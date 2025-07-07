Во дворе в Одессе сгорел эвакуационный автомобиль военного медика
- В Одессе сгорел эвакуационный автомобиль военного медика Натальи Тарасовой, который использовался для вывоза раненых с фронта; убытки оцениваются в более 750 тысяч гривен.
- Пожар уничтожил медицинское оборудование и личные вещи, несколько вещей остались неповрежденными; начат сбор средств на новый автомобиль, уже собрано более 355 тысяч гривен.
- На место происшествия выезжали спасатели и полиция, ведется расследование возможного поджога.
В Одессе во дворе многоэтажки сгорел автомобиль, на котором боевой медик вывозила раненых с фронта. Пожар уничтожил практически все: медицинское оборудование, личные вещи и снаряжение, которое женщина передавала сыну – военному медику.
Пожар произошел ночью прямо под домом, где временно проживала военный медик из Киева. По предварительным оценкам, сумма ущерба – более 750 тысяч гривен. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на главу БФ "Корпорация монстров" Екатерину Ножевникову и Facebook-страницу Натальи Тарасовой.
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Сгорело все, что годами спасало жизни
По словам Екатерины Ножевниковой, сгорела вся жизнь Натальи – эвакуатор, снаряжение, медицинская техника и даже вещи для ее сына, который сейчас служит на фронте.
Не сгорела только кушетка, на которой Наталья вывезла десятки защитников,
– рассказала Ножевникова.
Салон авто выгорел полностью – уничтожен дефибриллятор, старлинк, средства тактической медицины, военную форму, документы, бандажи, турникеты, в том числе те, что были предназначены для ее сына.
Несмотря на сокрушительный пожар, несколько вещей остались невредимыми: коробка с наградами, некоторые документы, носилки Talon II, шевроны и турникеты, хоть и с опаленной пленкой.
Сожженный салон эвакуационного автомобиля медика Натальи Тарасовой / Facebook-страница Наталья Тарасова
И это удар не по мне, не по нашей с Денисом Тарасовым собственности. Это – прямое попадание внутреннего врага в поддержку боеспособности Украины,
– отметила Наталья.
В то же время Наталья Тарасова вместе с сыном начала сбор средств на новый эвакуационный автомобиль. За первые 5 часов удалось собрать более 355 тысяч гривен. Люди присоединяются со всей Украины.
На место выезжали спасатели, полиция и криминалисты. Продолжается расследование обстоятельств возможного поджога.