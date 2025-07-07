Во дворе в Одессе сгорел эвакуационный автомобиль военного медика

В Одессе во дворе многоэтажки сгорел автомобиль, на котором боевой медик вывозила раненых с фронта. Пожар уничтожил практически все: медицинское оборудование, личные вещи и снаряжение, которое женщина передавала сыну – военному медику.

Пожар произошел ночью прямо под домом, где временно проживала военный медик из Киева. По предварительным оценкам, сумма ущерба – более 750 тысяч гривен. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на главу БФ "Корпорация монстров" Екатерину Ножевникову и Facebook-страницу Натальи Тарасовой.

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Сгорело все, что годами спасало жизни

По словам Екатерины Ножевниковой, сгорела вся жизнь Натальи – эвакуатор, снаряжение, медицинская техника и даже вещи для ее сына, который сейчас служит на фронте.

Не сгорела только кушетка, на которой Наталья вывезла десятки защитников,

– рассказала Ножевникова.

Салон авто выгорел полностью – уничтожен дефибриллятор, старлинк, средства тактической медицины, военную форму, документы, бандажи, турникеты, в том числе те, что были предназначены для ее сына.

Несмотря на сокрушительный пожар, несколько вещей остались невредимыми: коробка с наградами, некоторые документы, носилки Talon II, шевроны и турникеты, хоть и с опаленной пленкой.

Сожженный салон эвакуационного автомобиля медика Натальи Тарасовой / Facebook-страница Наталья Тарасова

И это удар не по мне, не по нашей с Денисом Тарасовым собственности. Это – прямое попадание внутреннего врага в поддержку боеспособности Украины,

– отметила Наталья.

В то же время Наталья Тарасова вместе с сыном начала сбор средств на новый эвакуационный автомобиль. За первые 5 часов удалось собрать более 355 тысяч гривен. Люди присоединяются со всей Украины.

На место выезжали спасатели, полиция и криминалисты. Продолжается расследование обстоятельств возможного поджога.