Об этом сообщают российские СМИ, передает 24 Канал. В сети также обнародуют соответствующие кадры.

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В Перми подожгли офис "Единой России"

Российские СМИ со ссылкой на слова очевидцев пишут, что бутылки с зажигательной смесью в здание отделения партии российского диктатора Владимира Путина, расположенной на улице Плеханова, 12, бросили две женщины.

В офис "Единой России" швырнули коктейли Молотова: смотрите видео

На месте быстро возник пожар, к небу поднимался густой дым, на место происшествия прибыли экстренные службы. На обнародованных кадрах видно пламя.

В Перми неизвестные подожгли офис партии Путина: смотрите видео

По состоянию на сейчас вышеупомянутых женщин разыскивают правоохранители. Информации о погибших или пострадавших в результате пожара пока не сообщали.

В России горел офис "Единой России": смотрите видео

Напомним, в феврале в Московской области один из местных подростков бросил бутылку с зажигательной смесью в помещение общественной приемной партии "Единая Россия". Несовершеннолетнему предъявили обвинение по статье о хулиганстве.